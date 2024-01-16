От пенсии заберут 20% или 50%: кого из пожилых могут оставить без полной выплаты

Какие есть причины

В Украине при некоторых условиях пенсионеры могут потерять 20% или 50% от своих выплат. Вычет будущей суммы будет на основе соответствующего судебного решения или других документов.

В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" из пенсии может быть отчислено не более 20 и 50%. Небольшую сумму отчислят по одной причине, а половину — по 4 обстоятельствам.

Почему могут взыскать до 50% пенсии:

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

на возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Если лицо своевременно не сообщило Пенсионному фонду о трудоустройстве или возобновило трудовую, или бизнес-деятельность, то, согласно судебному решению, от выплаты заберут 20%.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, на сколько повысится размер пенсии в 2024 году.