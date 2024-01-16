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Від пенсії заберуть 20% або 50%: кого з літніх осіб можуть залишити без повної виплати

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Українська гривня Новина оновлена 16 січня 2024, 15:44
Українська гривня. Фото Відкриті джерела

Які є причини

В Україні за деяких умов пенсіонери можуть втратити 20% або 50% від своїх виплат. Вираховування майбутньої суми буде на основі відповідного судового рішення чи інших документів.

Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з пенсії може бути відраховано не більше як 20 та 50%. Невелику суму відрахують через одну причину, а половину — через 4 обставини.

Чому можуть стягнути до 50% пенсії:

  • на утримання членів сім'ї (аліменти);
  • на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;
  • на відшкодування збитків, завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;
  • на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

Якщо особа вчасно не повідомила Пенсійного фонду про працевлаштування чи відновила трудову або бізнесову діяльність, то, згідно з судовим рішенням, від виплати заберуть 20%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на скільки підвищиться розмір пенсії у 2024 році.

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