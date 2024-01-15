Індексація пенсій буде меншою, аніж торік: на скільки виростуть виплати в 2024 році

Прогноз дало Мінсоцполітики

В Україні у цьому році має відбутись підвищення виплат для літніх осіб. Розмір індексації складає 13% замість торішніх 19,7%.

Такий прогноз озвучило Міністерство соціальної політики, повідомив голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Законодавство передбачає таку формулу розрахунку величини індексації — 50% від інфляції у 2023 році + 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022)", — мовиться у повідомленні.

За його словами, сума 50% була оприлюднена Держстатом від річної інфляції минулого року — 12,9%. А от інша — розрахункова сума зростання зарплати в період з 2021-2022 та 2022-2021, а остання — 2023-2022 років.

Гетьманцев прогнозує, що, згідно з ситуацією, яка відбувалась протягом 2023 року, пенсія у цьому році має приблизно збільшитись на 13%. Зазначається, що ця цифра наразі меншою, аніж торік (19,7%).

"Отже, розраховуємо на те, що на початку весни пенсіонери отримають чергове підвищення виплат, як це сталося й торік", — резюмував голова комітету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі з пенсіонерів залишаться без своїх щомісячних виплат.