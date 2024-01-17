Пенсія за особливі заслуги: хто з українців має право на таку виплату і який її розмір

Ця виплата є спеціальною

Деяким особам в Україні передбачено спеціальні пенсії. Вони виплачуються за особливі заслуги громадянам, які мають статус борців за незалежність.

Як мовиться на сайті Верховної ради, максимальний розмір нарахування складатиме 5016 гривень. Він залежить від суми прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Згідно з законопроєктом "Про правовий статус і вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті", сума пенсії буде збільшуватись кожного року.

Хто матиме право на таку виплату

На спеціальну пенсію розраховують особи зі статусом борців за незалежність, що регулюються двома законами:

"Про правовий статус і вшанування пам'яті борців за незалежність України в XX столітті", який був прийнятий ще у 2015-му;

"Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", де йдеться про тих, хто зазнав репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі позбавлення волі або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психлікарні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в пенсіонерів можуть забрати 20% чи 50% від виплати.