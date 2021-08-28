Моделям пришлось лечь в гроб: в Днепре прошла презентация женской одежды для похорон (фото)
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Ритуальное агентство организовало показ коллекции женской одежды для похорон.
В Днепре прошла необычная выставка женской одежды. Организаторы показали наряды для покойниц.
Как сообщает Telegram-канал "Днепр Областной", в презентации коллекции приняли участие настоящие модели.
В агентстве считают, что женщина должна хорошо выглядеть, даже когда отправляется в последний путь.
Чтобы продемонстрировать необычное платье, моделям пришлось лечь в гроб, закрыть глаза и сложить руки соответствующим образом. А некоторые девушки держат в руках парное количество цветов.
Девушек одели в платья разных цветов — черное, золотое, синее и красное. Головы покрыли платками.
Скорее всего сьемка проходила на природе, возле гробов выставили траурные венки.
Отметим, в последнее время "похоронная" тема стала очень популярной. Так, в Киеве состоялась необычная похоронная выставка.
А в центре Львова группа молодых людей носила по улицам города гроб, внутри которого находилась голая девушка.
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