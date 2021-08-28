Укр

Моделям пришлось лечь в гроб: в Днепре прошла презентация женской одежды для похорон (фото)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Моделям пришлось лечь в гроб: в Днепре прошла презентация женской одежды для похорон (фото) Новость обновлена 28 августа 2021, 10:56
Презентация одежды для похорон. Фото: t.me/dniprooblcentr

Ритуальное агентство организовало показ коллекции женской одежды для похорон.

В Днепре прошла необычная выставка женской одежды. Организаторы показали наряды для покойниц.

Как сообщает Telegram-канал "Днепр Областной", в презентации коллекции приняли участие настоящие модели.

В агентстве считают, что женщина должна хорошо выглядеть, даже когда отправляется в последний путь.

Чтобы продемонстрировать необычное платье, моделям пришлось лечь в гроб, закрыть глаза и сложить руки соответствующим образом. А некоторые девушки держат в руках парное количество цветов.

Девушек одели в платья разных цветов — черное, золотое, синее и красное. Головы покрыли платками.

Скорее всего сьемка проходила на природе, возле гробов выставили траурные венки.

Организаторы презентовали одежду для покойниц
Организаторы презентовали одежду для покойниц
Для участие в показе пригласили настоящих моделей
Для участие в показе пригласили настоящих моделей
Девушкам пришлось лечь в гробы
Девушкам пришлось лечь в гробы
Модели закрыли глаза и сложили руки на животе
Модели закрыли глаза и сложили руки на животе
Некоторые держали парное количество цветов
Некоторые держали парное количество цветов
Возле гроба поставили венки
Возле гроба поставили венки
В ритуальном агентстве считают, что женщину надо хоронить в платье с покрытой головой
В ритуальном агентстве считают, что женщину надо хоронить в платье с покрытой головой
Платья презентовали в разных цветах: золотом, красном, синем, черном и других
Платья презентовали в разных цветах: золотом, красном, синем, черном и других

Отметим, в последнее время "похоронная" тема стала очень популярной. Так, в Киеве состоялась необычная похоронная выставка.

А в центре Львова группа молодых людей носила по улицам города гроб, внутри которого находилась голая девушка.

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