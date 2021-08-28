Моделям довелося лягти у труну: у Дніпрі пройшла презентація жіночого одягу для похорону (фото)

Ритуальне агентство організувало показ колекції жіночого одягу для похорону.

У Дніпрі пройшла незвичайна виставка жіночого одягу. Організатори показали наряди для покійниць.

Як повідомляє Telegram-канал "Дніпро Обласний", в презентації колекції взяли участь справжні моделі.

В агентстві вважають, що жінка повинна добре виглядати, навіть коли відправляється в останню путь.

Щоб продемонструвати незвичайну сукню, моделям довелося лягти в труну, закрити очі і скласти руки відповідним чином. Деякі дівчата тримають в руках парну кількість квітів.

Дівчат одягли в сукні різних кольорів — чорний, золотий, синій та червоний. Голови покрили хустками.

Швидше за все зйомка проходила на природі, біля трун виставили траурні вінки.

Організатори презентували одяг для покійниць Для участь в показі запросили справжніх моделей Дівчатам довелося лягти в труни Моделі закрили очі та склали руки на животі Деякі тримали парну кількість квітів Біля труни поставили вінки У ритуальному агентстві вважають, що жінку треба ховати в сукні з покритою головою Плаття презентували в різних кольорах: золотому, червоному, синьому, чорному та інших

Відзначимо, останнім часом "похоронна" тема стала дуже популярною. Так, в Києві відбулася незвичайна похоронна виставка.

А в центрі Львова група молодих людей носила вулицями міста труну, всередині якої знаходилася гола дівчина.