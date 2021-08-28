Моделям довелося лягти у труну: у Дніпрі пройшла презентація жіночого одягу для похорону (фото)
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Ритуальне агентство організувало показ колекції жіночого одягу для похорону.
У Дніпрі пройшла незвичайна виставка жіночого одягу. Організатори показали наряди для покійниць.
Як повідомляє Telegram-канал "Дніпро Обласний", в презентації колекції взяли участь справжні моделі.
В агентстві вважають, що жінка повинна добре виглядати, навіть коли відправляється в останню путь.
Щоб продемонструвати незвичайну сукню, моделям довелося лягти в труну, закрити очі і скласти руки відповідним чином. Деякі дівчата тримають в руках парну кількість квітів.
Дівчат одягли в сукні різних кольорів — чорний, золотий, синій та червоний. Голови покрили хустками.
Швидше за все зйомка проходила на природі, біля трун виставили траурні вінки.
Відзначимо, останнім часом "похоронна" тема стала дуже популярною. Так, в Києві відбулася незвичайна похоронна виставка.
А в центрі Львова група молодих людей носила вулицями міста труну, всередині якої знаходилася гола дівчина.
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