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Моделям довелося лягти у труну: у Дніпрі пройшла презентація жіночого одягу для похорону (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Моделям довелося лягти у труну: у Дніпрі пройшла презентація жіночого одягу для похорону (фото) Новина оновлена 28 серпня 2021, 10:56
Презентація одягу для похорону. Фото: t.me/dniprooblcentr

Ритуальне агентство організувало показ колекції жіночого одягу для похорону.

У Дніпрі пройшла незвичайна виставка жіночого одягу. Організатори показали наряди для покійниць.

Як повідомляє Telegram-канал "Дніпро Обласний", в презентації колекції взяли участь справжні моделі.

В агентстві вважають, що жінка повинна добре виглядати, навіть коли відправляється в останню путь.

Щоб продемонструвати незвичайну сукню, моделям довелося лягти в труну, закрити очі і скласти руки відповідним чином. Деякі дівчата тримають в руках парну кількість квітів.

Дівчат одягли в сукні різних кольорів — чорний, золотий, синій та червоний. Голови покрили хустками.

Швидше за все зйомка проходила на природі, біля трун виставили траурні вінки.

Організатори презентували одяг для покійниць
Організатори презентували одяг для покійниць
Для участь в показі запросили справжніх моделей
Для участь в показі запросили справжніх моделей
Дівчатам довелося лягти в труни
Дівчатам довелося лягти в труни
Моделі закрили очі та склали руки на животі
Моделі закрили очі та склали руки на животі
Деякі тримали парну кількість квітів
Деякі тримали парну кількість квітів
Біля труни поставили вінки
Біля труни поставили вінки
У ритуальному агентстві вважають, що жінку треба ховати в сукні з покритою головою
У ритуальному агентстві вважають, що жінку треба ховати в сукні з покритою головою
Плаття презентували в різних кольорах: золотому, червоному, синьому, чорному та інших
Плаття презентували в різних кольорах: золотому, червоному, синьому, чорному та інших

Відзначимо, останнім часом "похоронна" тема стала дуже популярною. Так, в Києві відбулася незвичайна похоронна виставка.

А в центрі Львова група молодих людей носила вулицями міста труну, всередині якої знаходилася гола дівчина.

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