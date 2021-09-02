В Днепре взорвалось авто с человеком внутри: первые подробности и фото

Взрыв в Днепре прогремел во дворе жилого дома средь бела дня

В Днепре во дворе многоэтажки по ул. Литейная, 9 в четверг, 2 сентября, прогремел взрыв в автомобиле, в который как раз сел водитель.

О ЧП сообщили в облуправлении Нацполиции.

Известно, что взрыв прогремел около полудня. В свое авто Subaru сел 36-летний водитель, который попытался завести машину — в этот момент и сработала взрывчатка, которая находилась в сумке на переднем сидении.

К счастью, мужчине удалось выжить: по предварительным данным, у него диагностировали различные телесные повреждения и контузию.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели и следователи, которым пришлось накрыть пострадавшее авто палаткой из-за дождя, который может уничтожить важные улики.

Кто и зачем подложил взрывчатку в авто предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы сообщали о том, что на ул. Елены Телиги в Киеве возле автозаправки перевернулся и едва не взорвался международный автобус сообщением "Кишинев — Москва". В результате, медпомощь потребовалась 18 пассажирам — гражданам Молдовы, среди которых был и новорожденный малыш.