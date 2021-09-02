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У Дніпрі вибухнуло авто з людиною всередині: перші подробиці і фото

Автор
О. Волкова
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Автор
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Слідчі впевнені, що вибухівка знаходилася на передньому сидінні в сумці Новина оновлена 02 вересня 2021, 15:13
Слідчі впевнені, що вибухівка знаходилася на передньому сидінні в сумці

Вибух в Дніпрі прогримів у дворі житлового будинку серед білого дня

У Дніпрі у дворі багатоповерхівки по вул. Ливарна, 9 у четвер, 2 вересня, прогримів вибух в автомобілі, в який саме сів водій.

Про НП повідомили в облуправлінні Нацполіціі.

Відомо, що вибух прогримів близько полудня. В авто Subaru сів 36-річний водій, який спробував завести машину — в цей момент і спрацювала вибухівка, яка перебувала в сумці на передньому сидінні.

На щастя, чоловікові вдалося вижити: за попередніми даними, у нього діагностували різні тілесні ушкодження та контузію.

Зараз на місці вибуху працюють рятувальники і слідчі, яким довелося накрити постраждале авто наметом через дощ, який може знищити важливі докази.

Хто і навіщо підклав вибухівку в авто мають з’ясувати правоохоронці.

Раніше ми повідомляли про те, що на вул. Олени Теліги в Києві біля автозаправки перекинувся і ледь не вибухнув міжнародний автобус сполученням "Кишинів — Москва". В результаті, медична допомога знадобилася 18 пасажирам — громадянам Молдови, серед яких був і новонароджений малюк.

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