У Дніпрі вибухнуло авто з людиною всередині: перші подробиці і фото
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Вибух в Дніпрі прогримів у дворі житлового будинку серед білого дня
У Дніпрі у дворі багатоповерхівки по вул. Ливарна, 9 у четвер, 2 вересня, прогримів вибух в автомобілі, в який саме сів водій.
Про НП повідомили в облуправлінні Нацполіціі.
Відомо, що вибух прогримів близько полудня. В авто Subaru сів 36-річний водій, який спробував завести машину — в цей момент і спрацювала вибухівка, яка перебувала в сумці на передньому сидінні.
На щастя, чоловікові вдалося вижити: за попередніми даними, у нього діагностували різні тілесні ушкодження та контузію.
Зараз на місці вибуху працюють рятувальники і слідчі, яким довелося накрити постраждале авто наметом через дощ, який може знищити важливі докази.
Хто і навіщо підклав вибухівку в авто мають з’ясувати правоохоронці.
Раніше ми повідомляли про те, що на вул. Олени Теліги в Києві біля автозаправки перекинувся і ледь не вибухнув міжнародний автобус сполученням "Кишинів — Москва". В результаті, медична допомога знадобилася 18 пасажирам — громадянам Молдови, серед яких був і новонароджений малюк.
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