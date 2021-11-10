Всего 2500 грн за подделку: врач в Днепре крупно попал на махинациях с COVID-сертификатами

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

В Днепре сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задержали семейного врача, который за деньги вносил в систему ложные сведения о вакцинации граждан.

Инцидент произошел еще 8 ноября, но пресс-службы ведомств сообщили о нем только спустя два дня, информирует "Телеграф".

Отмечается, что врач предлагал свои "услуги" как одиночным пациентам, так и турагентствам и даже целым предприятиям.

За сумму в 2500 гривен он вносил в систему "eHealth" данные о вакцинации, которая не была проведена, и просто списывал вакцины. В день он "выпускал" так до 30-ти фейковых сертификатов (на которых получал до 75 тысяч гривен). Его схема просуществовала несколько месяцев.

В день задержания мужчина принял 12,5 тысяч как часть платы за вакцинацию ряда граждан, — его задержали с поличным.

Мужчина попался с поличным на взятке

К доктору обращались из предприятий и турфирм

Преступная схема работала несколько месяцев

При обысках изъяли 50 тысяч гривен наличными, бланки, черновики с записями о "клиентах", печати и штампы.

Открыли уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды служебным лицом, мера пресечения по которой предусматривает 5-10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При обысках у врача изъяли много наличных

Всех, чьи данные были неправомерно внесены в базу, установят, и их сертификаты аннулируют.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как легко можно купить в Украине поддельный сертификат о вакцинации.