Пожарные не могли подъехать к дому: в Днепре в сгоревшей квартире нашли тела (видео, фото)

Площадь пожара — около 30 квадратных метров.

В Днепре на пожаре погибли два человека. Про клубы дыма из окон квартиры на улице Абхазской сообщили в 6:22 утра. На место выдвинулись три дежурных отделения различных пожарных частей Днепра.

Пожарные тушат возгорание

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что тушение пожара было затруднено — пожарный автомобиль не смог заехать во двор. Ему помешали припаркованные автомобили. Пожарные тратили драгоценные минуты на то, чтобы проложить магистральную линию.

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажки. Когда пожарным спустя менее чем час после вызова удалось погасить пламя полностью — они нашли два тела: женское и мужское. Мужчину опознали, личность женщины устанавливается.

Выгоревшие вещи

На пожаре работали четыре спецавтомобиля и 11 огнеборцев. Огонь повредил вещи, мебель и внутреннюю отделку.

Пожарные работают в сгорешей квартире

Ранее "Телеграф" писал, что в той же Днепропетровской области неподалеку от областного центра вспыхнули сразу несколько зданий на рынке — дотла выгорели ломбард, секонд-хенд и другие магазины на площади в 700 квадратных метров. Также сообщалось, что в Одессе на пожаре погибли мать-пенсионерка и ее сын.