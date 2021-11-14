Укр

Пожарные не могли подъехать к дому: в Днепре в сгоревшей квартире нашли тела (видео, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
291
Большая пожарная машина не смогла подъехать к дому Новость обновлена 14 ноября 2021, 13:26
Большая пожарная машина не смогла подъехать к дому

Площадь пожара — около 30 квадратных метров.

В Днепре на пожаре погибли два человека. Про клубы дыма из окон квартиры на улице Абхазской сообщили в 6:22 утра. На место выдвинулись три дежурных отделения различных пожарных частей Днепра. 

Пожарные тушат возгорание
Пожарные тушат возгорание

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что тушение пожара было затруднено — пожарный автомобиль не смог заехать во двор. Ему помешали припаркованные автомобили. Пожарные тратили драгоценные минуты на то, чтобы проложить магистральную линию.

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажки. Когда пожарным спустя менее чем час после вызова удалось погасить пламя полностью — они нашли два тела: женское и мужское. Мужчину опознали, личность женщины устанавливается.  

Выгоревшие вещи
Выгоревшие вещи

На пожаре работали четыре спецавтомобиля и 11 огнеборцев. Огонь повредил вещи, мебель и внутреннюю отделку.

Пожарные работают в сгорешей квартире
Пожарные работают в сгорешей квартире

Ранее "Телеграф" писал, что в той же Днепропетровской области неподалеку от областного центра вспыхнули сразу несколько зданий на рынке — дотла выгорели ломбард, секонд-хенд и другие магазины на площади в 700 квадратных метров. Также сообщалось, что в Одессе на пожаре погибли мать-пенсионерка и ее сын.

Теги:
#Пожар #Днепр #ГСЧС
Десантники Paras во время учений в Украине
Новости Европы
Британия может развернуть войска в Украине: бойцы уже готовы к десантированию
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Десантники Paras во время учений в Украине
Британия может развернуть войска в Украине: бойцы уже готовы к десантированию
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Наш "мудрый народ" сперва выбирает Зеленского, а потом не хочет вакцинироваться, – Игорь Кондратюк
Дата публикации
Категория
Андрей Рымарук рассказал о своем опыте пребывания рядом со Станицей Луганской
Самый тяжёлый участок фронта: разведчик раскрыл детали гибели десантников на Донбассе
Дата публикации
Категория
Ценники на продукты изменятся уже в ноябре
В Украине подорожают яйца и картошка: когда и на сколько
Дата публикации
Категория
Уровень госпитализаций из-за ковида в Украине снова вырос
Умирают меньше, но госпитализируют чаще: свежая статистика по COVID-19 на 14 ноября