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Пожежники не могли під’їхати до будинку: у Дніпрі в квартирі, що згоріла, знайшли тіла (відео, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Велика пожежна машина не змогла під’їхати до будинку Новина оновлена 14 листопада 2021, 13:26
Велика пожежна машина не змогла під’їхати до будинку

Площа пожежі – близько 30 квадратних метрів.

У Дніпрі на пожежі загинули двоє людей. Про клуби диму з вікон квартири на вулиці Абхазькій повідомили о 6:22 ранку. На місце висунулися три чергові відділення різних пожежних частин Дніпра.

Пожежні гасять спалах
Пожежні гасять спалах

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли, що гасіння пожежі було утруднене — пожежний автомобіль не зміг заїхати у двір. Йому завадили припарковані автівки. Пожежники витрачали дорогоцінні хвилини на те, щоби прокласти магістральну лінію.

Пожежа спалахнула у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхівки. Коли пожежникам через годину після виклику вдалося погасити полум’я повністю — вони знайшли два тіла: жіноче та чоловіче. Чоловіка впізнали, особа жінки встановлюється.

Вигорілі речі
Вигорілі речі

На пожежі працювали чотири спецавтомобілі та 11 вогнеборців. Вогонь пошкодив речі, меблі та внутрішнє оздоблення.

Пожежні працюють у згорілій квартирі
Пожежні працюють у згорілій квартирі

Раніше "Телеграф" писав, що в тій же Дніпропетровській області неподалік обласного центру спалахнули відразу кілька будівель на ринку — вщент вигоріли ломбард, секонд-хенд та інші магазини на площі 700 квадратних метрів. Також повідомлялося, що в Одесі на пожежі загинули мати-пенсіонерка та її син.

Теги:
#Пожежа #Дніпро #ГСЧС
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