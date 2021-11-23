В Днепре в дом заползла метровая гадюка и "поселилась" на кухне (фото)

Хладнокровное хозяева обнаружили в мебельном ящике на кухне

В понедельник, 22 ноября, жители одного из частных домов Амур-Нижнеднепровского района Днепра обнаружили в своем доме опасную находку — метровую змею.

Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Опасный пресмыкающийся каким-то образом заполз на кухню и спрятался в кухонном шкафу, о чем испуганные хозяева дома сразу сообщили спасателям.

По прибытию специалисты одной из аварийно-спасательных частей города установили, что змея общей длиной примерно в один метр прячется в мебельном ящике.

Спасатели ГСЧС помогли "выселить" опасное пресмыкающееся

Применив специальные инструменты, спасатели поймали животное и впоследствии отпустили его за пределами населенного пункта. К счастью, никто не пострадал.

В общей сложности к спасательной операции привлекли 4 бойцов ГСЧС и один спецавтомобиль.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать, если вас укусила змея.

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