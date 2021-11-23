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У Дніпрі до будинку заповзла метрова гадюка та "оселилася" на кухні (фото)

Автор
Наталія Чебан
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Небезпечна змія виявилася розміром близько метра
Небезпечна змія виявилася розміром близько метра

Холоднокровну істоту господарі виявили у меблевій шафі на кухні

У понеділок, 22 листопада, мешканці одного з приватних будинків Амур-Нижньодніпровського району Дніпра виявили у своєму будинку небезпечну знахідку – метрову змію.

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомив прес-центр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Небезпечний плазун якимось чином заповз на кухню і сховався в кухонній шафі, про що перелякані господарі будинку одразу повідомили рятувальників.

Після прибуття фахівці однієї з аварійно-рятувальних частин міста встановили, що змія загальною довжиною приблизно один метр ховається у меблевій скриньці.

Рятувальники ДСНС допомогли "виселити" небезпечного плазуна
Рятувальники ДСНС допомогли "виселити" небезпечного плазуна

Застосувавши спеціальні інструменти, рятувальники зловили тварину і згодом відпустили її за межами населеного пункту. На щастя, ніхто не постраждав.

Загалом до рятувальної операції залучили 4 бійців ДСНС та один спецавтомобіль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити, якщо вас вкусила змія.

Також ми писали, що на Львівщині 15-річну дівчинку у стопу вкусила змія, і підліток потрапив до реанімації.

Теги:
#Дніпро #Змія #ДСНС
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