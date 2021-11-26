В страшной аварии в Каменском погибла женщина и 3-летний ребенок (видео 18+)

Погибшему малышу недавно исполнилось три года.

В Днепропетровской области в городе Каменское произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Женщина скончалась на месте, а ребенок — в реанимации в больнице.

Об этом сообщают региональные СМИ.

Авария произошла на улице Сичеславский шлях близ гостиницы "Родина". По предварительной информации водитель белой "Таврии" врезался в двух женщин и двух детей.

Место аварии на карте

Одна из женщин погибла на месте, маленького мальчика доставили в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Трехлетний малыш умер в реанимации, 9-летний ребенок (девочка) остается в Днепровской областной детской клинической больнице. Деталей о ее состоянии пока нет. Также нет сведений про вторую женщину, попавшую под колеса. Проезд возле отеля перекрыт.

UPD: полиция озвучила детали аварии, — столкновение случилось в 17:20, а погибшей женщине было 35 лет. Вторая 65-летняя женщина и 10-летняя девочка сейчас в больнице. За рулем "ЗАЗ 1102" был 50-летний мужчина.

Судя по виду Таврии, столкновение было на приличной скорости

Ранее "Телеграф" писал о резонансном ДТП в Харькове в ходе которого погиб ребенок. На такси в котором ехали девочка трех лет с бабушкой упал грузовик после аварии. Погибли все трое. Водитель пытался проскочить на запрещающий сигнал — в его крови обнаружили наркотики.

Еще один ребенок травмировался в результате ДТП в Запорожье. Там по неизвестным причинам одно авто выехало на полосу встречного движения и врезалось в другое. В нем были мужчина и ребенок.