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У страшній аварії в Кам’янському загинула жінка та 3-річна дитина (відео 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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ДТП сталася біля готелю "Батьківщина". Новина оновлена 26 листопада 2021, 20:10
ДТП сталася біля готелю "Батьківщина".

Загиблому малюкові нещодавно виповнилося три роки.

У Дніпропетровській області у місті Кам’янське сталася серйозна ДТП, внаслідок якої загинули жінка та дитина. Жінка померла на місці, а дитина – у реанімації у лікарні.

Про це повідомляють регіональні ЗМІ.

Аварія сталася на вулиці Січеславський шлях поблизу готелю "Батьківщина". За попередньою інформацією водій білої "Таврії" врізався у двох жінок та двох дітей.

Місце аварії на карті
Місце аварії на карті

Одна із жінок загинула на місці, маленького хлопчика доправили до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Трирічний малюк помер у реанімації, 9-річна дитина (дівчинка) залишається у Дніпровській обласній дитячій клінічній лікарні. Деталей про її стан наразі немає. Також немає відомостей про другу жінку, яка потрапила під колеса. Проїзд біля готелю перекритий.

UPD: поліція озвучила деталі аварії — зіткнення сталося о 17:20, а загиблій жінці було 35 років. Друга 65-річна жінка та 10-річна дівчинка зараз у лікарні. За кермом "ЗАЗ-1102" був 50-річний чоловік.

Судячи з вигляду Таврії, зіткнення було на великій швидкості
Судячи з вигляду Таврії, зіткнення було на великій швидкості

Раніше "Телеграф" писав про резонансну ДТП у Харкові, під час якої загинула дитина. На таксі, в якому їхали дівчинка трьох років із бабусею, впала вантажівка після аварії. Загинули усі троє. Водій намагався проскочити на заборонний сигнал – у його крові виявили наркотики.

Ще одна дитина травмувалася внаслідок ДТП у Запоріжжі. Там з невідомих причин одне авто виїхало на смугу зустрічного руху і врізалося в інше. У ньому були чоловік та дитина.

Теги:
#ДТП #Дніпропетровська область #Кам'янське
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