У страшній аварії в Кам’янському загинула жінка та 3-річна дитина (відео 18+)

Загиблому малюкові нещодавно виповнилося три роки.

У Дніпропетровській області у місті Кам’янське сталася серйозна ДТП, внаслідок якої загинули жінка та дитина. Жінка померла на місці, а дитина – у реанімації у лікарні.

Про це повідомляють регіональні ЗМІ.

Аварія сталася на вулиці Січеславський шлях поблизу готелю "Батьківщина". За попередньою інформацією водій білої "Таврії" врізався у двох жінок та двох дітей.

Місце аварії на карті

Одна із жінок загинула на місці, маленького хлопчика доправили до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Трирічний малюк помер у реанімації, 9-річна дитина (дівчинка) залишається у Дніпровській обласній дитячій клінічній лікарні. Деталей про її стан наразі немає. Також немає відомостей про другу жінку, яка потрапила під колеса. Проїзд біля готелю перекритий.

UPD: поліція озвучила деталі аварії — зіткнення сталося о 17:20, а загиблій жінці було 35 років. Друга 65-річна жінка та 10-річна дівчинка зараз у лікарні. За кермом "ЗАЗ-1102" був 50-річний чоловік.

Судячи з вигляду Таврії, зіткнення було на великій швидкості

Раніше "Телеграф" писав про резонансну ДТП у Харкові, під час якої загинула дитина. На таксі, в якому їхали дівчинка трьох років із бабусею, впала вантажівка після аварії. Загинули усі троє. Водій намагався проскочити на заборонний сигнал – у його крові виявили наркотики.

Ще одна дитина травмувалася внаслідок ДТП у Запоріжжі. Там з невідомих причин одне авто виїхало на смугу зустрічного руху і врізалося в інше. У ньому були чоловік та дитина.