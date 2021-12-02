Нарко-пранк в центре Днепра закончился общением с правоохранителями (фото)

У парня при себе был пакет с неопознанным содержимым.

В одном из крупных торгово развлекательных центров Днепра "Мост-Сити" неудачный пранк привел к задержанию.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Труха. Днепр".

Согласно сообщению в группе молодой парень 18 лет снимал провокационный ролик-розыгрыш в ТРЦ, предлагая окружающим совместно употребить наркотические средства.

ТРЦ находится в центре города

В "Мост-Сити" вызвали правоохранителей. Молодой человек пытался избежать общения с ними и скрыться, но ему это не удалось. Его задержали и обыскали. Нашли пакет на зип-замке с содержимым неизвестного происхождения.

Содержимое пакетика осталось неизвестным

Как пишут в сообществе, авторы видео утверждали, что там чай.

Пранки это розыгрыши, которые могут быть достаточно жестокими. В соцсети ТикТок есть тренд, который называется "повтори пранк". Психологи утверждают, что он может быть опасным.

Такие ролики в интернете часто становятся "вирусными", распространяясь за пределы интересов сообщества. Среди последних пранков о которых писал "Телеграф", можем отметить хеллоуинское представление в Киеве, когда участники оделись в костюмы Ку-клукс-клана и вызвали волну возмущения в РосСМИ.