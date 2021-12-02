Нарко-пранк у центрі Дніпра закінчився спілкуванням із правоохоронцями (фото)
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У хлопця при собі був пакет із невідомим вмістом.
В одному з великих торгово-розважальних центрів Дніпра "Мост-Сіті" невдалий пранк призвів до затримання.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Труха. Дніпро".
Згідно з повідомленням у групі молодий хлопець 18 років знімав провокаційний ролик-розіграш у ТРЦ, пропонуючи оточуючим спільно вживати наркотичні засоби.
У "Мост-Сіті" викликали правоохоронців. Молодий чоловік намагався уникнути спілкування з ними та втекти, але йому це не вдалося. Його затримали та обшукали. Знайшли пакет на зіп-замку із вмістом невідомого походження.
Як пишуть у спільноті, автори відео стверджували, що там чай.
Пранки це розіграші, які можуть бути досить жорстокими. У соцмережі ТікТок є тренд, який називається "повтори пранк". Психологи стверджують, що він може бути небезпечними.
Такі ролики в інтернеті часто стають "вірусними", розповсюджуючись за межі інтересів спільноти. Серед останніх пранків, про які писав "Телеграф", можемо відзначити хеллоуїнську виставу в Києві, коли учасники одягнулися в костюми Ку-клукс-клану і викликали хвилю обурення в РосЗМІ.
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