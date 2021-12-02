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Нарко-пранк у центрі Дніпра закінчився спілкуванням із правоохоронцями (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Міст-Сіті — один із найбільших ТРЦ міста
Міст-Сіті — один із найбільших ТРЦ міста

У хлопця при собі був пакет із невідомим вмістом.

В одному з великих торгово-розважальних центрів Дніпра "Мост-Сіті" невдалий пранк призвів до затримання.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Труха. Дніпро".

Згідно з повідомленням у групі молодий хлопець 18 років знімав провокаційний ролик-розіграш у ТРЦ, пропонуючи оточуючим спільно вживати наркотичні засоби.

ТРЦ знаходиться у центрі міста
ТРЦ знаходиться у центрі міста

У "Мост-Сіті" викликали правоохоронців. Молодий чоловік намагався уникнути спілкування з ними та втекти, але йому це не вдалося. Його затримали та обшукали. Знайшли пакет на зіп-замку із вмістом невідомого походження.

Вміст пакетика залишився невідомим
Вміст пакетика залишився невідомим

Як пишуть у спільноті, автори відео стверджували, що там чай.

Пранки це розіграші, які можуть бути досить жорстокими. У соцмережі ТікТок є тренд, який називається "повтори пранк". Психологи стверджують, що він може бути небезпечними.

Такі ролики в інтернеті часто стають "вірусними", розповсюджуючись за межі інтересів спільноти. Серед останніх пранків, про які писав "Телеграф", можемо відзначити хеллоуїнську виставу в Києві, коли учасники одягнулися в костюми Ку-клукс-клану і викликали хвилю обурення в РосЗМІ.

Теги:
#Дніпро #ТРЦ #Пранк
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