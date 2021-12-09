Автомат с дистанционным управлением открыл огонь из авто по дому: подробности ЧП в Днепре (фото)
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Следы от выстрелов нашли на стене дома по проспекту Яворницкого, 25
В Днепре днем ранее, 8 декабря, на проспекте Яворницкого сгорела легковушка Opel, в которой обнаружили автомат с дистанционным управлением. Как оказалось, оружие таки сработало и было направлено прямиком на выход из жилого дома.
Как сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА", во время пожара в автомобиле очевидцы слышали "хлопки", напоминающие выстрели. А уже после пожара на здании дома под номером 25 обнаружили следы от пуль на стенах и дверях.
В полиции по данному факту добавили, что после пожара в багажнике сгоревшего автомобиля нашли не только автомат, а также гильзы и патроны.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (приготовление к убийству) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, что возгорание автомобиля в Днепре произошло на проспекте Яворницкого около 9:10 утра 8 декабря. Сначала раздались звуки, похожие на выстрелы, а затем машина загорелась.
Ранее мы писали об инциденте на Полтавском шоссе под Днепром, где во время смертельной аварии с участием легковушки и грузовика в одном из автомобилей нашли целый арсенал оружия.
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