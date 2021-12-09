Автомат з дистанційним керуванням відкрив вогонь з авто по дому: подробиці НП у Дніпрі (фото)

Сліди від пострілів знайшли на стіні будинку на проспекті Яворницького, 25

У Дніпрі днем раніше, 8 грудня, на проспекті Яворницького згорів легковик Opel, у якому виявили автомат з дистанційним керуванням. Як зʼясувалося, зброя таки спрацювала і була спрямована прямо на вихід із житлового будинку.

Як повідомив місцевий Telegram-канал "ТРУХА", під час пожежі в автомобілі очевидці чули "сплески", що нагадували постріли. А вже після пожежі на будинку під номером 25 виявили сліди від куль на стінах та дверях.

Від куль постраждала стіна будинку на проспекті Яворницького, 25

У поліції за цим фактом додали, що після пожежі в багажнику згорілого автомобіля знайшли не тільки автомат, а також гільзи та патрони.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (приготування до вбивства) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Згорілий Opel, у якому знайшли зброю

На місці працювали співробітники поліції та інших органів

Нагадаємо, що автомобіль у Дніпрі загорівся на проспекті Яворницького близько 9:10 ранку 8 грудня. Спочатку пролунали звуки, схожі на постріли, а потім машина спалахнула.

Після того, як легковик загасили, у ньому знайшли зброю

Раніше ми писали про інцидент на Полтавському шосе під Дніпром, де під час смертельної аварії за участю легковика та вантажівки в одному з автомобілів знайшли цілий склад зброї.