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Автомат з дистанційним керуванням відкрив вогонь з авто по дому: подробиці НП у Дніпрі (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автомат із дистанційним керуванням кілька разів вистрілив у будинок Новина оновлена 09 грудня 2021, 14:50
Автомат із дистанційним керуванням кілька разів вистрілив у будинок

Сліди від пострілів знайшли на стіні будинку на проспекті Яворницького, 25

У Дніпрі днем раніше, 8 грудня, на проспекті Яворницького згорів легковик Opel, у якому виявили автомат з дистанційним керуванням. Як зʼясувалося, зброя таки спрацювала і була спрямована прямо на вихід із житлового будинку.

Як повідомив місцевий Telegram-канал "ТРУХА", під час пожежі в автомобілі очевидці чули "сплески", що нагадували постріли. А вже після пожежі на будинку під номером 25 виявили сліди від куль на стінах та дверях.

Від куль постраждала стіна будинку на проспекті Яворницького, 25
Від куль постраждала стіна будинку на проспекті Яворницького, 25

У поліції за цим фактом додали, що після пожежі в багажнику згорілого автомобіля знайшли не тільки автомат, а також гільзи та патрони.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (приготування до вбивства) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Згорілий Opel, у якому знайшли зброю
Згорілий Opel, у якому знайшли зброю
На місці працювали співробітники поліції та інших органів
На місці працювали співробітники поліції та інших органів

Нагадаємо, що автомобіль у Дніпрі загорівся на проспекті Яворницького близько 9:10 ранку 8 грудня. Спочатку пролунали звуки, схожі на постріли, а потім машина спалахнула.

Після того, як легковик загасили, у ньому знайшли зброю
Після того, як легковик загасили, у ньому знайшли зброю

Раніше ми писали про інцидент на Полтавському шосе під Дніпром, де під час смертельної аварії за участю легковика та вантажівки в одному з автомобілів знайшли цілий склад зброї.

Теги:
#Автомобіль #Пожежа #Дніпро #Зброя
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