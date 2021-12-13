Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре

Трагедии не произошло, потому что автомобиль вспыхнул преждевременно

В центре Днепра пожару в автомобиле на проспекте Яворницкого предшествовали несколько выстрелов в жилой дом. В салоне нашли автомат с дистанционным управлением и, как выяснилось, злоумышленник пытался огнем скрыть покушение на убийство депутата. Правоохранителям удалось разыскать подозреваемого.

Как сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook, 45-летний мужчина был задержан в понедельник, 13 декабря, за подготовку к убийству человека.

Выяснилось, что мужчина установил в багажнике автомобиля Opel автомат Калашникова с возможностью им управлять дистанционно. Из этого оружия злоумышленник должен был устранить гражданина, которому был должен деньги.

"Это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова, и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена цель выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм", — указывают правоохранители.

Но все пошло не так, как задумал киллер: машина, которая должна была взорваться после убийства, взорвалась раньше. Хотя автомат сделал несколько выстрелов, но они, к счастью, не привели к жертвам.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, покушение готовилось на депутата областного совета. В тот день из автомобиля по стене дома было произведено не менее трех выстрелов, после чего Opel загорелся, а пожар должен был уничтожить следы преступления.

Также известно, что во время обысков по месту жительства подозреваемого были обнаружены пистолет, патроны калибра 5,45 мм, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В настоящее время 45-летний фигурант находится под стражей. Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (подготовка к совершению умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, инцидент произошел 8 декабря на проспекте Яворницкого в самом центре Днепра. Сначала там раздались выстрелы, а затем вспыхнул припаркованный автомобиль, нашпигованный оружием.