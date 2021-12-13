Хотів вбити депутата, але не вийшло: нові подробиці НП з автомобілем у Дніпрі

Трагедії не сталося, тому що автомобіль спалахнув передчасно

У центрі Дніпра пожежі в автомобілі на проспекті Яворницького передували кількома пострілів у житловий будинок. У салоні знайшли автомат з дистанційним керуванням і, як з’ясувалося, зловмисник намагався вогнем приховати замах на вбивство депутата. Правоохоронцям вдалося розшукати підозрюваного.

Як повідомляє поліція Дніпропетровської області у Facebook, 45-річного чоловіка затримали у понеділок, 13 грудня, за підготовку до вбивства людини.

З’ясувалося, що чоловік встановив у багажнику автомобіля Opel автомат Калашникова з можливістю дистанційно ним керувати. З цієї зброї зловмисник мав усунути громадянина, з яким у нього виникли проблеми з грошима.

"Це був складний механізм, який складався з пристрою для пристрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат Калашникова, та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів. У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм", — вказують правоохоронці.

Але все пішло не так, як задумав кілер: машина, яка мала вибухнути після вбивства, вибухнула раніше. Хоча автомат таки зробив кілька пострілів, але вони, на щастя, не призвели до жертв.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, замах готувався на депутата обласної ради. У той день з автомобіля по стіні будинку було здійснено не менше трьох пострілів, після чого Opel загорівся, а пожежа мала знищити сліди злочину.

Також відомо, що під час обшуків за місцем проживання підозрюваного виявили пістолет, патрони калібру 5,45 мм, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі 45-річний фігурант перебуває під вартою. Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (готування до скоєння умисного вбивства) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, інцидент стався 8 грудня на проспекті Яворницького у самому центрі Дніпра. Спочатку там роздалися постріли, а потім спалахнув припаркований автомобіль, нашпигований зброєю.