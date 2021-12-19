После скандала с табличкой у ЦУМа в Днепре запустили шуточный флешмоб по "переименованиям"

Неудачная транслитерация ЦУМа породила волну мемов в сети.

Одним легким движением руки дизайнер из Днепра превратил непримечательную остановку общественного транспорта в местный мем, который не смог остаться без внимания сети.

Как сообщает "Труха Днепр", подражатели уже пытаются превзойти непревзойденный оригинал и начали предлагать свои варианты наименования местных достопримечательностей.

Автор изначального дизайна, как сообщалось, накануне имел конфликт с руководством компании-подрядчика, а потому решил напомнить, почему не стоит обижать художников, и в творческом порыве выразил свое мнение относительно ситуации. Так остановка возле ЦУМа получила транслитерацию, которую можно перевести с английского языка, как "эякуляция".

Непревзойденный оригингал

Конечно же, долго "радовать" жителей и посетителей города надпись не смогла, и вскоре ее заменили на "Tsentralnyi univermah", однако интернет помнит все.

В новых вариантах неизвестный автор предложил переименовать жилмассив "Красный Камень", обыграв все то же неприличное слово.

Кроме того, досталось и другим объектам, вроде яхт-клуба "Сич", аквапарка "Happy Day", и Европейской площади.

Новые названия городских достопримечательностей

А в комментариях к записи пользователи не стеснялись предлагать свои варианты названий.

Как сообщалось ранее, в сети запустили новый флешмоб с домашними питомцами. Пользователи прикрепляют к котейке камеру наблюдения, а затем предлагают посмотреть за тем, как хвосты проводят свой день.