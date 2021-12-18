Дизайнер из Днепра допустил фатальную оплошность и потерял работу: надпись на остановке ЦУМ развеселила сеть
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Компания-подрядчик заменила надпись на остановке ЦУМа за свой счет.
В Днепре на остановке возле Центрального универмага недавно появилась непристойная транслитерация латиницей. Однако руководство компании-подрядчика креатив не оценило и ответственного за это быстро уволили, а надпись заменили.
Об этом сообщает Depo.Дніпро.
Наклейка на остановке ЦУМа сразу же разлетелась по соцсетям. Дело в том, что слово, которое использовал дизайнер для транслитерации, переводится с английского, как "эякуляция".
Сообщается, что накануне у дизайнера возникли разногласия с руководством компании, из-за чего он решил подпортить репутацию работодателю и оригинальным способом самовыразиться.
В настоящее время "юморист" более не является сотрудником компании, а его работу заменили на более пристойную, хотя и менее читабельную надпись "Tsentralnyi univermah".
Компания заменила скандальную наклейку за свой счет.
Как сообщалось ранее, посетители "Сильпо" в Белой Церкви наблюдали за беззаботной мышью, которая обосновалась на витрине с пиццой.
А до этого подобную картину замечали и в одном из уличных кафе в Киеве.
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