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Дизайнер із Дніпра допустив фатальну помилку і втратив роботу: напис на зупинці ЦУМ розвеселив мережу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЦУМ у Дніпрі
ЦУМ у Дніпрі

Компанія-підрядник замінила напис на зупинці ЦУМу власним коштом.

У Дніпрі на зупинці біля Центрального універмагу нещодавно з’явилася непристойна транслітерація латиницею. Проте керівництво компанії-підрядника креатив не оцінило та відповідального за це швидко звільнили, а напис замінили.

Про це повідомляє Depo.Дніпро.

Наклейка на зупинці ЦУМу одразу ж розлетілася по соцмережах. Річ у тому, що слово, яке використовував дизайнер для транслітерації, перекладається з англійської як "еякуляція".

Оригінальний напис на зупинці ЦУМ
Оригінальний напис на зупинці ЦУМ

Повідомляється, що напередодні у дизайнера виникли розбіжності з керівництвом компанії, через що він вирішив зіпсувати репутацію роботодавцю та оригінальним способом самовиразитися.

Зараз "гуморист" більше не є співробітником компанії, а його роботу замінили на більш пристойний, хоч і менш простий напис "Tsentralnyi univermah".

Компанія замінила скандальну наклейку власним коштом.

Змінений напис на зупинці ЦУМ
Змінений напис на зупинці ЦУМ

Як повідомлялося раніше, відвідувачі "Сільпо" у Білій Церкві спостерігали за безтурботною мишею, яка влаштована на вітрині з піцою.

А до цього подібну картину помічали і в одному з вуличних кафе у Києві.

Теги:
#Дніпро #Гумор #ЦУМ
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