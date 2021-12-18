"Носій унікального рецепту": у вітрині "Сільпо" помітили гризуна (відео)

Побачивши, що його "засікли", гризун втік.

З настанням холодів в Україні дедалі частіше почали повідомляти про незвичайних "гостей" у закладах громадського харчування та супермаркетах. Мова про мишей — гризунів, які живуть пліч-о-пліч з людиною на всіх континентах. Щоправда, знаходити мишей біля своєї їжі, більшості українців не подобається. Так, тиждень тому у Києві помітили мишу, яка з апетитом поїдала яблучний штрудель в одному із закладів східної кухні. Інший гризун був помічений у супермаркеті "Сільпо" у відділі з піцами.

Відео із Білої Церкви на своїй сторінці у ТікТок виклав Віктор Басенко.

На кадрах гризун бігає між видами продукції, а потім ховається у глибині вітрини.

У мережі припустили, що мишка – гарантія якості продукту, гризуна назвали акційним доповненням та носієм фірмового рецепта. Згадали також і про інший магазин, який раніше був у цьому приміщенні.

При виявленні гризунів у продуктових магазинах краще звернутися до Держпродспоживслужби — вони займаються цим питанням.

Раніше "Телеграф" писав, що на Одещині виявили рідкісні види летючих та звичайних мишей.