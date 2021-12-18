"Носитель уникального рецепта": в витрине "Сильпо" заметили грызуна (видео)

Увидев, что его "засекли", грызун сбежал.

С наступлением холодов в Украине все чаще начали сообщать о необычных "гостях" в заведениях общепита и супермаркетах. Речь о мышах — грызунах, которые живут бок о бок с человеком на всех континентах. Правда, находить мышей возле своей еды, большинству украинцев не нравится. Так, неделю назад в Киеве заметили мышь, которая с аппетитом поедала яблочный штрудель в одном из заведений восточной кухни. Другой грызун был замечен в супермаркете "Сильпо" в отделе с пиццами.

Видео из Белой Церкви на своей странице в ТикТок выложил Виктор Басенко.

На кадрах грызун мечется между видами продукции, а затем скрывается в глубине витрины.

В сети предположили, что мышка — гарантия качества продукта, грызуна назвали акционным дополнением и носителем фирменного рецепта. Вспомнили также и про другой магазин, ранее бывший в этом помещении.

При обнаружении грызунов в продуктовых магазинах, лучше обратиться в Госпродпотребслужбу — они занимаются этим вопросом.

Ранее "Телеграф" писал, что на Одесчине обнаружили редкие виды летучих и обычных мышей.