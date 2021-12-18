Укр

"Носитель уникального рецепта": в витрине "Сильпо" заметили грызуна (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Мышку заметили в Белой Церкви Новость обновлена 18 декабря 2021, 09:54
Мышку заметили в Белой Церкви

Увидев, что его "засекли", грызун сбежал.

С наступлением холодов в Украине все чаще начали сообщать о необычных "гостях" в заведениях общепита и супермаркетах. Речь о мышах — грызунах, которые живут бок о бок с человеком на всех континентах. Правда, находить мышей возле своей еды, большинству украинцев не нравится. Так, неделю назад в Киеве заметили мышь, которая с аппетитом поедала яблочный штрудель в одном из заведений восточной кухни. Другой грызун был замечен в супермаркете "Сильпо" в отделе с пиццами. 

Видео из Белой Церкви на своей странице в ТикТок выложил Виктор Басенко. 

На кадрах грызун мечется между видами продукции, а затем скрывается в глубине витрины.

В сети предположили, что мышка — гарантия качества продукта, грызуна назвали акционным дополнением и носителем фирменного рецепта. Вспомнили также и про другой магазин, ранее бывший в этом помещении. 

При обнаружении грызунов в продуктовых магазинах, лучше обратиться в Госпродпотребслужбу — они занимаются этим вопросом.

Ранее "Телеграф" писал, что на Одесчине обнаружили редкие виды летучих и обычных мышей.

Теги:
#Грызуны #Пицца #Мышь #Магазин #Сильпо #Витрина
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