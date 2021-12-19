Після скандалу з табличкою у ЦУМу в Дніпрі запустили жартівливий флешмоб по "перейменуванням"

Невдала транслітерація ЦУМу породила хвилю мемів у мережі.

Одним легким рухом руки дизайнер із Дніпра перетворив непримітну зупинку громадського транспорту на місцевий мем, який не зміг залишитися поза увагою мережі.

Як повідомляє "Труха Дніпро", люди вже намагаються перевершити неперевершений оригінал і почали пропонувати свої варіанти найменування місцевих визначних обʼєктів.

Автор початкового дизайну, як повідомлялося, напередодні мав конфлікт із керівництвом компанії-підрядника, а тому вирішив нагадати, чому не варто кривдити художників, і у творчому пориві висловив свою думку щодо ситуації. Так зупинка біля ЦУМу отримала транслітерацію, яку можна перекласти з англійської мови як "еякуляція".

Неперевершений оригінгал

Звичайно ж, довго "радувати" жителів та відвідувачів міста напис не зміг, і незабаром його замінили на "Tsentralnyi univermah", проте інтернет пам’ятає все.

У нових варіантах невідомий автор запропонував перейменувати житловий масив "Червоний Камінь", обігравши все те ж таки непристойне слово.

Крім того, дісталося й іншим об’єктам, на кшталт яхт-клубу "Січ", аквапарку "Happy Day", та Європейській площі.

Нові назви міських пам’яток

А у коментарях до запису користувачі не соромилися пропонувати свої варіанти назв.

Як повідомлялося раніше, в мережі запустили новий флешмоб із домашніми улюбленцями. Користувачі прикріплюють до котика камеру спостереження, а потім пропонують подивитися за тим, як хвости проводять свій день.