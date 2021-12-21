"Прочь стеснения": в Днепре в душевой спортзала установили большое окно (видео)

Поскольку душевая оказалась мужской, то и пользователей сети наличие окна особо не смутило.

В одном из спортзалов в Днепре обнаружили неожиданное архитектурное решение, которое смутило одного из посетителей.

Об этом сообщает телеграм-канал "Труха Днепр".

Отмечается, что в спортзале Fit4you в мужской душевой имеется довольно большое окно, через которое жители соседних домов могут наблюдать за происходящим внутри помещения.

Здание расположено на улице Владимира Мономаха, что практически в центре города.

Впрочем, местные жители отметили, что окно там уже давно и никто на это особо внимания не обращал, да и соседи, судя по всему, на такую опцию не жаловались.

Женская часть аудитории тоже оказалась не против того, чтобы в душевой было расположено окно.

Как сообщалось ранее, в ноябре в общежитии №7 Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского одна из студенток обнаружила в женской душевой камеру видеонаблюдения.

Скандал получился громким, а ответственного нашли быстро. Ним оказался студент второго курса, который тоже проживал в общежитии. Парень съехал оттуда как только устройство было обнаружено. За содеянное ему светит три года ограничения свободы.