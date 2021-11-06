Укр

Скандал с камерой в женской душевой общежития КПИ: "оператору" грозит срок

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Душ Новость обновлена 06 ноября 2021, 14:43
Душ

Злоумышленнику может грозить три года ограничения свободы и отчисление из вуза.

Полицейские открыли уголовное дело против парня, который обустроил скрытую съемку в женской душевой студенческого общежития Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Об этом проинформировала пресс-служба полиции Киева.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели помещение, в результате чего обнаружили и изъяли камеру видеофиксации. Кроме того, полицейские отобрали заявления от жительниц общежития и допросили их в качестве потерпевших", — сказано в сообщении.

Против любителя подглядывать за девушками открыто уголовное дело по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы.

В настоящее время полицейские устанавливают круг всех причастных к преступлению лиц, а также мотивацию их поступка.

Как ранее писал "Телеграф", 28 октября одна из студенток общежития №7 КПИ, что на улице Металлистов обнаружила, что в душевой установлено следящее устройство, после чего она обратилась к администрации и к полиции.

На запись попал и сам предполагаемый "оператор" — студент второго курса. После того как о камере стало известно, он съехал из общежития. Для него эта история также может завершиться не только выселением, но и отчислением из вуза.

Напомним, ранее студенты столичного Национального авиационного университета показали на фото в насколько ужасном состоянии находится их общежитие.

Теги:
#Скандал #Полиция #КПИ
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