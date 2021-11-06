Скандал із камерою у жіночій душовій гуртожитку КПІ: "оператору" загрожує термін

Зловмиснику може загрожувати три роки обмеження волі та відрахування з вишу.

Поліцейські відкрили кримінальну справу проти хлопця, який облаштував приховану зйомку у жіночому душовому студентському гуртожитку Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Правоохоронці, які прибули на місце події, оглянули приміщення, в результаті чого виявили та вилучили камеру відеофіксації. Крім того, поліцейські відібрали заяви від мешканок гуртожитку і допитали їх як потерпілих", — сказано в повідомленні.

Проти любителя підглядати за дівчатами відкрито кримінальну справу за статтею 182 (порушення недоторканності приватного життя), тепер йому загрожує три роки обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють коло всіх причетних до злочину осіб, а також мотивацію їхнього вчинку.

Як раніше писав "Телеграф", 28 жовтня одна зі студенток гуртожитку №7 КПІ, що на вулиці Металістів виявила, що в душовій встановлено камеру, після чого вона звернулася до адміністрації та до поліції.

На запис потрапив і сам "оператор" — студент другого курсу. Після того, як про камеру стало відомо, він з’їхав із гуртожитку. Для нього ця історія також може завершитися не лише виселенням, а й відрахуванням із вишу.

Нагадаємо, раніше студенти столичного Національного авіаційного університету показали на фото в наскільки жахливому стані знаходиться їхній гуртожиток.