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"Геть соромязливість": у Дніпрі в душовій спортзалі встановили велике вікно (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вид з вікна душової спортзалу.
Вид з вікна душової спортзалу.

Оскільки душова виявилася чоловічою, то й користувачів мережі наявність вікна особливо не збентежило.

В одному зі спортзалів у Дніпрі виявили несподіване архітектурне рішення, яке збентежило одного з відвідувачів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Труха Дніпро".

Зазначається, що у спортзалі Fit4you у чоловічій душовій є досить велике вікно, через яке мешканці сусідніх будинків можуть спостерігати за тим, що відбувається всередині приміщення.

Будівля розташована на вулиці Володимира Мономаха, що практично у центрі міста.

Втім, місцеві жителі зазначили, що вікно там уже давно і ніхто на це особливо не звертав уваги, та й сусіди, судячи з усього, на таку опцію не скаржилися.

Жіноча частина аудиторії теж виявилася не проти того, щоб у душовій було розташоване вікно.

Як повідомлялося раніше, у листопаді в гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського одна зі студенток виявила у жіночій душовій камері відеоспостереження.

Скандал вийшов гучним, а відповідального знайшли швидко. Ним виявився студент другого курсу, який також проживав у гуртожитку. Хлопець з’їхав звідти, як тільки пристрій був виявлений. За скоєне йому світить три роки обмеження волі.

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