Днепр перед Новым годом утопает в мусоре (фото)

Руководство города работу коммунальных служб оправдывает и извиняться за них не планирует

В Днепре образовался "двойной коллапс" из-за обилия снега и загрязнения дворов мусором. Местные жители жалуются на бездействие представителей коммунальных служб и массово демонстрируют фотографии полностью забитых мусорных баков и загрязненную территорию вокруг них в соцсетях.

В сообщении на странице канала "Х**вый Днепр" пользователи опубликовали несколько снимков, где ясно видно с какими "мусорными проблемами" в канун Нового года пришлось столкнуться жителям города.

Так выглядит двор на улице Батумской, где мусор не вывозили несколько дней:

Карта с отметкой на улице Батумской в Днепре

Здесь видна загрязненность двора вблизи жилых домов, расположенных на улице Коксовой:

Мусорные контейнеры в одном из дворов на улице Коксовой в Днепре

Карта с пометкой на улице Коксовой, Днепр

А это уже улица Гладкова, жители которой жалуются на загрязненность двора снеговыми осадками и большим количеством мусора.

Мусор во дворе на улице Гладковой

Карта с отметкой на улице Гладковой

В комментариях под сообщением жители города отмечают, что подобная ситуация сложилась и на улице Победы, 4, на проспекте Петровском, на улицах Левобережной, Титовой, Рабочей, Суворовой и других.

Отметим также, что на фотографиях, которые массово публикуют в соцсетях жители города Днепр, четко видно, что из-за обилия снега, что находится на территориях вблизи мусорных баков, работникам соответствующих служб крайне тяжело добраться до них, дабы убрать отходы. В мэрии снег уже успели охарактеризовать как "стихийное бедствие".

Между тем, заместитель мера Михаил Лысенко на своей странице в соцсети оправдывает бездействие коммунальщиков, мол, снега было настолько много, что с 2015 года такое количество осадков трудно и вспомнить. Также чиновник добавил, что работой коммунальных служб, несмотря на все "упреки" доволен и извиняться за то, что не успели убрать снег, не собирается. Зато Лысенко принес извинения горожанам за большое количество снега, который выпал на протяжении последних дней и в итоге поздравил всех с наступающим новым годом.

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