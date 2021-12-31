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Дніпро перед Новим роком потопає у смітті (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Дніпрі жителі масово скаржаться на бездіяльність комунальників Новина оновлена 31 грудня 2021, 11:21
У Дніпрі жителі масово скаржаться на бездіяльність комунальників

Керівництво міста роботу комунальних служб виправдовує і вибачатися за них не планує

У Дніпрі утворився "подвійний колапс" через велику кількість снігу та захаращеність дворів сміттям. Місцеві жителі скаржаться на бездіяльність представників комунальних служб і масово демонструють фотографії вщент забитих сміттєвих баків та забруднену територію навколо них у соцмережах.

У дописі на сторінці каналу "Х**вый Днепр" користувачі опублікували кілька знімків, де чітко видно з якими "сміттєвими проблемами" у переддень Нового року довелося зіштовхнутися жителям міста.

Так виглядає двір на вулиці Батумській, де сміття не вивозили упродовж кількох днів:

Карта із позначкою на вулиці Батумській у Дніпрі
Карта із позначкою на вулиці Батумській у Дніпрі

Тут видно захаращеність двору поблизу житлових будинків, розташованих на вулиці Коксовій:

Сміттєві контейнери в одному з дворів на вулиці Коксовій у Дніпрі
Сміттєві контейнери в одному з дворів на вулиці Коксовій у Дніпрі
Карта з позначкою на вулиці Коксовій, Дніпро
Карта з позначкою на вулиці Коксовій, Дніпро

А це вже вулиця Гладкова, жителі якої жаліються на захаращеність двору сніговими опадами та великою кількістю сміття:

Сміття у дворі на вулиці Гладковій
Сміття у дворі на вулиці Гладковій
Карта з позначкою на вулиці Гладковій
Карта з позначкою на вулиці Гладковій

У коментарях під дописом жителі міста зазначають, що подібна ситуація наразі склалася й на вулиці Перемоги, 4, проспекті Петровському, на вулицях Лівобережній, Тітовій, Робочій, Суворовій та інших.

Відзначимо також, що на фотографіях, які масово публікують в соцмережах жителі місті Дніпро, чітко видно, що через велику кількість снігу, яким завалена територія поблизу сміттєвих баків, працівникам відповідних служб вкрай важко дістатися до них, аби прибрати відходи. У мерії сніг вже встигли охарактеризувати як "стихійне лихо".

Тим часом заступник міського голови Михайло Лисенко на своїй сторінці в соцмережі виправдовує бездіяльність комунальників, мовляв, снігу було настільки багато, що з 2015 року таку кількість опадів важко й пригадати. Також чиновник додав, що роботою комунальних служб, попри всі "закиди" задоволений і перепрошувати за те, що не встигли прибрати сніг, не збирається. Натомість Лисенко вибачився перед містянами за велику кількість снігу, який випав упродовж останніх днів та у підсумку привітав усіх із прийдешнім новим роком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі, у парку неподалік моря, місцеві жителі випадково знайшли звалище інтимних "іграшок". Відео знахідки, яку виявили на Лузанівці, оприлюднили в соцмережі.

Теги:
#Мапа #Дніпро #Фото #Сміття
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