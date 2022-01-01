В Днепре пьяный водитель отправил целую семью в больницу: подробности (фото)
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Несколько человек пострадали из-за действий нетрезвого водителя.
В Днепре новогодние праздники омрачило серьезное ДТП на Запорожском шоссе на выезде из города. Виновник аварии был пьян.
Об этом информируют телеграм-каналы "Днепр оперативный" и "Труха Днепр".
Отмечается, что четыре автомобиля начали движение на зеленый свет, когда в один из них врезался красный Volkswagen.
От удара другой Volkswagen перевернулся на капот. В салоне находилась семья: мужчина, женщина и их годовалый ребенок. Их пришлось доставать спасателям.
Женщина находится в критическом состоянии, ее увезли врачи скорой помощи. Также травмы получил ребенок, а также люди, которые находились в двух соседних автомобилях.
Нетрезвый виновник ДТП, который управлял красным "Фольксвагеном", по данным очевидцев, едва держался на ногах. После случившегося он пытался скрыться с места происшествия, но в итоге был задержан правоохранителями.
Как сообщалось ранее, новогодние праздники не для всех прошли хорошо. Так утром 1 января в двух заброшках Днепра были обнаружены трупы мужчин, причины их смерти устанавливают правоохранители.
А в Кривом Роге во время празднований прямо возле больницы застрелили двадцатилетнего парня.
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