У Дніпрі п’яний водій відправив цілу сім’ю до лікарні: подробиці (фото)

Декілька людей постраждали через дії нетверезого водія.

У Дніпрі новорічні свята затьмарило серйозну ДТП на Запорізькому шосе на виїзді з міста. Винуватець аварії був п’яний.

Про це інформують телеграм-канали "Дніпро оперативний" та "Труха Дніпро".

Зазначається, що чотири автомобілі почали рух на зелене світло, коли в один із них врізався червоний Volkswagen.

Від удару інший Volkswagen перекинувся на капот. У салоні була сім’я: чоловік, жінка та їх однорічна дитина. Їх довелося діставати рятувальникам.

Жінка перебуває у критичному стані, її забрали лікарі швидкої допомоги. Також травми зазнала дитина, а також люди, які перебували у двох сусідніх автомобілях.

Нетверезий винуватець ДТП, який керував червоним "Фольксвагеном", за даними очевидців, ледве тримався на ногах. Після того, що сталося, він намагався втекти з місця події, але в результаті був затриманий правоохоронцями.

Один із автомобілів перекинувся після зіткнення

Винуватець аварії був п’яний

У автомобілі, що перекинувся, знаходилася сім’я

Також постраждали люди, які перебували ще в двох автомобілях.

Винуватець аварії намагався втекти з місця події

Як повідомлялося раніше, новорічні свята не для всіх пройшли добре. Так вранці 1 січня у двох закинутих будівлях Дніпра було виявлено трупи чоловіків, причини їхньої смерті встановлюють правоохоронці.

А у Кривому Розі під час святкувань прямо біля лікарні застрелили двадцятирічного хлопця.