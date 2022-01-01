У Дніпрі п’яний водій відправив цілу сім’ю до лікарні: подробиці (фото)
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Декілька людей постраждали через дії нетверезого водія.
У Дніпрі новорічні свята затьмарило серйозну ДТП на Запорізькому шосе на виїзді з міста. Винуватець аварії був п’яний.
Про це інформують телеграм-канали "Дніпро оперативний" та "Труха Дніпро".
Зазначається, що чотири автомобілі почали рух на зелене світло, коли в один із них врізався червоний Volkswagen.
Від удару інший Volkswagen перекинувся на капот. У салоні була сім’я: чоловік, жінка та їх однорічна дитина. Їх довелося діставати рятувальникам.
Жінка перебуває у критичному стані, її забрали лікарі швидкої допомоги. Також травми зазнала дитина, а також люди, які перебували у двох сусідніх автомобілях.
Нетверезий винуватець ДТП, який керував червоним "Фольксвагеном", за даними очевидців, ледве тримався на ногах. Після того, що сталося, він намагався втекти з місця події, але в результаті був затриманий правоохоронцями.
Як повідомлялося раніше, новорічні свята не для всіх пройшли добре. Так вранці 1 січня у двох закинутих будівлях Дніпра було виявлено трупи чоловіків, причини їхньої смерті встановлюють правоохоронці.
А у Кривому Розі під час святкувань прямо біля лікарні застрелили двадцятирічного хлопця.
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