Карма настигла мгновенно: в Днепре подросток плюнул в лицо продавщице, но сбежать ему не удалось (видео)

Неравнодушные очевидцы быстро разъяснили школьнику, что так вести себя нельзя.

Подросток из Днепра плюнул в лицо продавщице ларька и спустя несколько минут получил "ответку".

Видео поступка 14-летнего Тимофея разлетелось по местным телеграм-каналам.

Как видно на кадрах, ученик восьмого класса постучал в киоск на пр. П. Калнышевского, а когда продавщица открыла окошко, он плюнул ей в лицо и сбежал.

Судя по всему, он находился не один, поскольку за кадром слышны голоса других подростков.

Пользователи сети от увиденного закономерно пришли в ярость.

Впрочем, далеко ему уйти не удалось и вскоре его перехватили очевидцы происшествия, которые провели с ним "воспитательную работу".

Подросток признал, что перед этим употреблял алкоголь, а вот пояснить мотивы своего поступка он не смог.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, за подобными "развлечениями" днепровских школьников ловили и ранее. Так в ноябре по сети разлетелось видео, на котором один из них показывает "фокус с яблоком". Никакого фокуса там конечно не было, парень просто откусил кусок яблока, прожевал его и выплюнул в окошко киоска, а затем скрылся до того, как его успели перехватить очевидцы.

Примечательно, что позже тот же подросток был замечен у другого киоска, где он зачитывал продавщице "рэп", состоящий из набора нецензурных слов.