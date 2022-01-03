Карма наздогнала миттєво: у Дніпрі підліток плюнув в обличчя продавчині, але втекти йому не вдалося (відео)
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Небайдужі очевидці швидко роз’яснили школяру, що так поводитися не можна.
Підліток з Дніпра плюнув в обличчя продавчині кіоску і через кілька хвилин отримав "відповідь".
Відео вчинку 14-річного Тимофія розлетілося місцевими телеграм-каналами.
Як видно на кадрах, учень восьмого класу постукав у кіоск на пр. П. Калнишевського, а коли продавчиня відчинила віконце, він плюнув їй в обличчя та втік.
Зважаючи на все, він знаходився не один, оскільки за кадром чути голоси інших підлітків.
Користувачі мережі від побаченого закономірно розлютилися.
Втім, далеко йому піти не вдалося, і незабаром його перехопили очевидці події, які провели з ним "виховну роботу".
Підліток визнав, що перед цим вживав алкоголь, а ось пояснити мотиви вчинку він не зміг.
Обережно, на відео є нецензурна лексика.
Як повідомлялося раніше, за подібними "розвагами" дніпровських школярів ловили й раніше. Так у листопаді мережею розлетілося відео, на якому один із них показує "фокус із яблуком". Ніякого фокусу там звичайно не було, хлопець просто відкусив шматок яблука, прожував його і виплюнув у віконце кіоску, а потім втік до того, як його встигли перехопити очевидці.
Примітно, що пізніше той самий підліток був помічений біля іншого кіоску, де він зачитував продавчині "реп", що складався з набору нецензурних слів.
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