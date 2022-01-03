Карма наздогнала миттєво: у Дніпрі підліток плюнув в обличчя продавчині, але втекти йому не вдалося (відео)

Небайдужі очевидці швидко роз’яснили школяру, що так поводитися не можна.

Підліток з Дніпра плюнув в обличчя продавчині кіоску і через кілька хвилин отримав "відповідь".

Відео вчинку 14-річного Тимофія розлетілося місцевими телеграм-каналами.

Як видно на кадрах, учень восьмого класу постукав у кіоск на пр. П. Калнишевського, а коли продавчиня відчинила віконце, він плюнув їй в обличчя та втік.

Зважаючи на все, він знаходився не один, оскільки за кадром чути голоси інших підлітків.

Користувачі мережі від побаченого закономірно розлютилися.

Втім, далеко йому піти не вдалося, і незабаром його перехопили очевидці події, які провели з ним "виховну роботу".

Підліток визнав, що перед цим вживав алкоголь, а ось пояснити мотиви вчинку він не зміг.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Як повідомлялося раніше, за подібними "розвагами" дніпровських школярів ловили й раніше. Так у листопаді мережею розлетілося відео, на якому один із них показує "фокус із яблуком". Ніякого фокусу там звичайно не було, хлопець просто відкусив шматок яблука, прожував його і виплюнув у віконце кіоску, а потім втік до того, як його встигли перехопити очевидці.

Примітно, що пізніше той самий підліток був помічений біля іншого кіоску, де він зачитував продавчині "реп", що складався з набору нецензурних слів.