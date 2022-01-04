Укр

Разбились, катаясь на санках в Днепре: что известно о состоянии выжившей девочки (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Трагедия случилась после Нового года Новость обновлена 04 января 2022, 11:01
Трагедия случилась после Нового года

В интернете судачили, что малышка пребывает в реанимации, однако это не так

Стали известны подробности о состоянии 6-летней девочки, которая пострадала в результате неудачного спуска с горки в парке "Зеленый Гай" в Днепре. Изначально сообщалось, что 45-летний папа малышки погиб мгновенно после столкновения с металлической опорой, так как получил смертельную травму головы. А вот о состоянии девочки было известно немного: лишь то, что она получила тупую травму живота и была госпитализирована.

На вторые сутки после трагедии, как сообщает местный портал "Наше Місто", ребенок находится дома. И хоть по сети "гуляет" информация, что 6-летняя пострадавшая пребывает в реанимации с тяжелыми травмами, это не так: в больнице им. Руднева рассказали, что после случившегося девочку просто обследовали, и об госпитализации речи не было.

Покатушки в парке "Зеленый Гай" очень опасны
Покатушки в парке "Зеленый Гай" очень опасны

В облуправлении полиции в Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК "Умышленное убийство", однако пометили в деле, что это был несчастный случай.

Тот самый склон, после спуска с которого погиб человек
Тот самый склон, после спуска с которого погиб человек

Напомним, что многие обрушились с критикой на администрацию парка "Зеленый Гай", где люди катаются на санках с опасной горки. Однако там заверили, что ответственности они не несут, о чем неоднократно предупреждали с помощью табличек.

Теги:
#Днепр #Санки #Покатушки #Зеленый Гай
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