Розбилися, катаючись на санчатах у Дніпрі: що відомо про стан дівчинки, що вижила (фото)

В інтернеті говорять, що дитина перебуває в реанімації, проте це не так

Стали відомі подробиці про стан 6-річної дівчинки, яка постраждала внаслідок невдалого спуску з гірки у парку "Зелений Гай" у Дніпрі. Спочатку повідомлялося, що 45-річний тато дитини загинув миттєво після зіткнення з металевою опорою, оскільки отримав смертельну травму голови. А ось про стан дівчинки було відомо небагато: лише те, що вона зазнала тупої травми живота і була госпіталізована.

На другу добу після трагедії, як повідомляє місцевий портал "Наше Місто", дитина перебуває вдома. І хоч по мережі "гуляє" інформація, що 6-річна постраждала перебуває у реанімації з тяжкими травмами, це не так: у лікарні ім. Руднєва розповіли, що після того, що сталося, дівчинку просто обстежили, і про госпіталізацію не йшлося.

Покотушки в парку "Зелений Гай" дуже небезпечні

В облуправлінні поліції на Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК "Умисне вбивство", однак помітили у справі, що це був нещасний випадок.

Той самий схил, після спуску з якого загинула людина

Нагадаємо, що багато хто обрушився з критикою на адміністрацію парку "Зелений Гай", де люди катаються на санках з небезпечної гірки. Проте, там запевнили, що відповідальності вони не несуть, про що неодноразово попереджали за допомогою табличок.