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Сел в чужое авто в День святого Николая и пропал: в Днепре ищут исчезнувшего молодого мужчину (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Геннадия очень ждут дома и просят помощи у всех украинцев Новость обновлена 06 января 2022, 14:40
Геннадия очень ждут дома и просят помощи у всех украинцев

40-летний житель Днепра сел в неизвестную машину и больше его не видели

В Днепре уже третью неделю ищут пропавшего Геннадия Бехтера, который в День святого Николая вышел из дома и больше не вернулся. На новогодние праздники семья не находила себе места и просит украинцев помочь в поиске днепрянина.

По словам супруги Геннадия Александры, которую цитирует местное СМИ "Информатор", 40-летний мужчина пропал 18 декабря. Он вышел из дома в осенней черной куртке с капюшоном и спортивных штанах Puma такого же цвета. При себе имел черную кожаную барсетку.

В последний раз Бехтера видели на Фестивальном переулке. Предположительно, он сел в какую-то машину, и больше его не видели.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о Геннадие, просят позвонить по номеру (068) 179-79-79 или на линию "102". Дома мужчину очень ждут и просят опознать его по фото — любые данные могут быть полезными.

Геннадий Бехтер
Геннадий Бехтер

Тем временем Харькове волонтеры обращаются к неравнодушным гражданам за помощью в поисках женщины, которая исчезла 1 января.

А на Киевщине несколько дней подряд пытаются разыскать безвестно исчезнувшего мужчину, который ушел из дома еще 3 января. К поискам привлечены бойцы ГСЧС, волонтеры и водолазы.

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#Днепр #Поиск #Пропал #Пропавшие без вести
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