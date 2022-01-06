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Сів у чуже авто у День святого Миколая і зник: у Дніпрі шукають зниклого молодого чоловіка (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Геннадія дуже чекають удома та просять допомоги у всіх українців Новина оновлена 06 січня 2022, 14:40
Геннадія дуже чекають удома та просять допомоги у всіх українців

40-річний житель Дніпра сів у невідому машину і більше його не бачили

У Дніпрі вже третій тиждень шукають зниклого Геннадія Бехтера, який у День святого Миколая вийшов із дому та більше не повернувся. На новорічні свята сім’я не знаходила собі місця та просить українців допомогти у пошуку дніпрянина.

За словами дружини Геннадія Олександри, яку цитує місцеве ЗМІ "Інформатор", 40-річний чоловік зник 18 грудня. Він вийшов з дому в осінній чорній куртці з капюшоном та спортивних штанах Puma такого ж кольору. При собі мав чорну шкіряну барсетку.

Востаннє Бехтера бачили на Фестивальному провулку. Імовірно, він сів у якусь машину і більше його не бачили.

Усіх, хто має хоч якусь інформацію про Геннадія, просять зателефонувати за номером (068) 179-79-79 або на лінію "102". Вдома на чоловіка дуже чекають і просять упізнати його по фото — будь-які дані можуть бути корисними.

Геннадій Бехтер
Геннадій Бехтер

Тим часом, Харкові волонтери звертаються до небайдужих громадян за допомогою у пошуках жінки, яка зникла 1 січня.

А на Київщині кілька днів поспіль намагаються розшукати чоловіка, який зник ще 3 січня. До пошуків залучені бійці ДСНС, волонтери та водолази.

Теги:
#Дніпро #Пошук #Пропав #Зниклі без вести
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