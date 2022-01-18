Первый джек-пот в этом году: житель Днепра выиграл в лотерею более 2 миллионов

Победитель купил сразу несколько билетов.

Житель Днепра сорвал первый в 2022 году джекпот в "Лото Максима" и получил более 2 миллионов гривен.

Об этом проинформировала пресс-служба Украинской национальной лотереи (УНЛ).

"Игрок из Днепра во время розыгрыша №2654 угадал все 5 номеров и в сумме выиграл 2 054 006 гривен", — говорится в сообщении.

Билет был приобретен в ЦУМ-е Днепра и являлся системным на 10 номеров.

Также указывается, что он приобрел сразу несколько билетов на сумму в более 5 тысяч гривен и по первому из них выиграл 2,048 млн грн, а еще один принес ему 6 006 грн.

Как сообщалось ранее, в США мужчина использовал одну и ту же комбинацию цифр в лотерее с 1991 года. В конечном итоге его приверженность не осталась без вознаграждения и в августе он сорвал джекпот в 18,4 миллиона долларов.

А в октябре в американском штате Калифорния местный житель сорвал джек-пот в размере 699,8 миллиона долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет почти 18,5 млрд. Это седьмой по масштабам выигрыш в лотерее в истории страны, при этом куплен он был в небольшом продуктовом магазине.