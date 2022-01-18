Перший джек-пот цього року: мешканець Дніпра виграв у лотерею понад 2 мільйони

Переможець купив одразу кілька квитків.

Житель Дніпра зірвав перший у 2022 році джекпот у "Лото Максима" та отримав понад 2 мільйони гривень.

Про це поінформувала пресслужба Української національної лотереї (УНЛ).

"Гравець із Дніпра під час розіграшу №2654 вгадав усі 5 номерів і в сумі виграв 2 054 006 гривень", — йдеться у повідомленні.

Квиток був придбаний у ЦУМ Дніпра і був системним на 10 номерів.

Також зазначається, що він придбав відразу кілька квитків на суму понад 5 тисяч гривень і за першим з них виграв 2,048 млн грн, а ще один приніс йому 6 006 грн.

Як повідомлялося раніше, у США чоловік використав одну й ту саму комбінацію цифр у лотереї з 1991 року. Зрештою, його прихильність не залишилася без винагороди і в серпні він зірвав джекпот у 18,4 мільйона доларів.

А в жовтні в американському штаті Каліфорнія місцевий житель зірвав джек-пот у розмірі 699,8 мільйона доларів США, що у гривневому еквіваленті становить майже 18,5 млрд. Це сьомий за масштабами виграш у лотереї в історії країни, при цьому куплений він був у невеликий продуктовий магазин.