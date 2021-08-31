Американець виграв в лото $18,4 млн завдяки щасливій комбінації 1991 року: подробиці

Чоловік виграв в лото 18,4 мільйона доларів і розповів, на що їх витратить

В американському штаті Мічиган сталася неймовірна історія. Протягом 30 років 61-річний чоловік грав в "Лото 47", використавши одну і ту ж комбінацію чисел. Нарешті всі шість номерів збіглися: виграш склав 18,4 мільйона доларів.

Про це повідомили на сайті лотереї.

Виявляється, чоловік використовував комбінацію 03-05-10-20-28-31 ще з 1991 року, проте жодного разу досі вона не приносила йому виграш. Цього разу, перевіривши свій квиток, він не міг повірити і був в справжньому шоці.

Забрати гроші переможець міг двома способами: отримати 30 ануїтетних виплат по 614 тисяч (тобто всі 18,4 мільйона доларів), або ж забрати трохи менше — 11,7 мільйона доларів — але відразу. У підсумку, щасливчик вибрав останній варіант і пообіцяв витратити мільйони на свою сім’ю і благодійність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінниці проведуть акцію під назвою "Вакцинуйся. Збережи життя" з розіграшем призів, головний з яких автомобіль.

Також ми писали, що в США сім’я повернула жінці лотерейний квиток з виграшем в мільйон доларів, який вона викинула.