Привился от COVID-19 - получил автомобиль: в Виннице решили стимулировать вакцинацию лотереей

Среди тех, кто вакцинировался разыграют ценные призы.

В Виннице проведут акцию под названием "Вакцинуйся. Сохрани жизнь" с розыгрышем призов, главный из которых автомобиль.

Как сообщает издание "Голос Украины", инициатором выступил мэр города Сергей Моргунов, а решение приняли на исполкоме.

На заседании исполкома горсовета постановили, что среди тех, кто пройдет полный курс иммунизации, разыграют 50 телевизоров и велосипедов и главный приз — автомобиль Toyota Corolla.

Акция начнется 1 сентября и продлится до 31 декабря. Розыгрыши призов проведут в три этапа 19 октября, 15 ноября и 17 декабря. Кто не участвует на первом этапе, автоматически будет включен в списки следующего розыгрыша.

Следует отметить, что в Виннице полный курс иммунизации прошли только 12 процентов взрослого населения.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Украине второй день фиксируют более двух тысяч больных коронавирусом. В то же время эпидемиологи считают, что основная возможность защитить население Украины от новой волны Covid-19 — массовая вакцинация.