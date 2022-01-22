Укр

Огонь охватил 9 этажей: в Днепре вспыхнул офис АТБ (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пожар в офисе АТБ в Днепре Новость обновлена 22 января 2022, 16:34
Пожар в офисе АТБ в Днепре

Огонь также уничтожит припаркованный под зданием автомобиль.

В Днепре 22 января произошел масштабный пожар в главном офисе торговой сети "АТБ".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что информацию о пожаре получили около 14:15. Известно, что возгорание произошло на первом этаже здания в ресторане "Пальмира".

После этого огонь перекинулся на утеплительный материал на внешней стороне здания, что привело к тому, что вскоре в огне оказалось почти все здание с 1 по 9 этажи. Также огонь проник во внутренние помещения.

Спасатели сообщают, что соседние здания огнем не затронуло, однако местные телеграм-каналы пишут, что пламя повредило стоящий под домом автомобиль.

Данных о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечено 55 человек и 14 единиц техники.

"Пострадавших нет. Пожар начался со стороны хозчасти ресторана Пальмира. Предварительно, возгорание произошло в системе вытяжки", — сообщили позже в пресс-службе АТБ.

Там также пообещали предоставить дополнительную информацию после того, как пожар потушат.

Как сообщалось ранее, утром 22 января сильный пожар произошел в Харькове в здании Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Примечательно, что всего несколько дней назад вспыхнуло одно из помещений в главном корпусе крупнейшего университета города — ХНУ имени В.Н.Каразина.

Теги:
#Пожар #Днепр #ГСЧС
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