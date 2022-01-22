Вогонь охопив 9 поверхів: у Дніпрі спалахнув офіс АТБ (відео)

Вогонь також знищить припаркований під будинком автомобіль.

У Дніпрі 22 січня сталася масштабна пожежа у головному офісі торгової мережі "АТБ".

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що інформацію про пожежу отримали близько 14.15. Відомо, що спалах відбувся на першому поверсі будівлі у ресторані "Пальміра".

Після цього вогонь перекинувся на утеплювальний матеріал на зовнішній стороні будівлі, що призвело до того, що незабаром у вогні виявилася майже вся будівля з 1 по 9 поверхи. Також вогонь проникнув у внутрішні приміщення.

Рятувальники повідомляють, що на сусідні будівлі вогонь не перекинувся, проте місцеві телеграм-канали пишуть, що полум’я пошкодило автомобіль, що стояв під будівлею.

Даних про постраждалих не надходило. До гасіння пожежі залучено 55 осіб та 14 одиниць техніки.

"Постраждалих немає. Пожежа почалася з боку госпчастини ресторану Пальміра. Попередньо, спалах стався в системі витяжки", — повідомили пізніше у пресслужбі АТБ.

Там також пообіцяли надати додаткову інформацію після того, як пожежу загасять.

Як повідомлялося раніше, вранці 22 січня сильна пожежа сталася у Харкові в будівлі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Примітно, що кілька днів тому спалахнуло одне з приміщень у головному корпусі найбільшого університету міста — ХНУ імені В.Н.Каразіна.