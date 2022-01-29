"Родители ох**ют": в Днепре девушки устроили стриптиз на барной стойке (18+)

Ночная жизнь в городе бьет ключом.

В одном из клубов Днепра ночь выдалась действительно "жаркой", когда группа полуобнаженных девушек вскарабкалась на барную стойку и устроила там "стриптиз" для посетителей.

Кадрами с НК "Сфера" поделились местные телеграм-каналы.

По кадрам не понятно, в каком состоянии находились девушки, однако, по всей видимости, они были нетрезвыми.

Из соображений этичности "Телеграф" не станет публиковать видео тут, однако с кадрами можно ознакомиться по ссылке.

Стоит отметить, что "недетское" поведение юных персон вызвало шквал негатива в сети. Впрочем, нашлись и те, кто не заметил в этом чего-то из ряда вон выходящего.

Как сообщалось ранее, подобные картины в украинских клубах наблюдаются достаточно часто. Так например в ноябре в одном из клубов Харькова даже устроили вечеринку, на которой молодые люди имитировали оргию.

А в одной из харьковских кальянных женщина оголилась перед посетителями, когда ей принесли счет и начала угрожать сотрудникам заведения сексуальным насилием, выкрикивая ругательства в их сторону.