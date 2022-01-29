"Батьки ох**ють": у Дніпрі дівчата влаштували стриптиз на барній стійці (18+)

Нічне життя у місті б’є ключем.

В одному з клубів Дніпра ніч видалася справді "спекотною", коли група напівоголених дівчат видерлася на барну стійку і влаштувала там "стриптиз" для відвідувачів.

Кадрами з НК "Сфера" поділилися місцеві телеграм-канали.

По кадрах не зрозуміло, в якому стані перебували дівчата, проте, мабуть, вони були нетверезими.

З міркувань етичності "Телеграф" не буде публікувати відео тут, але з кадрами можна ознайомитися за посиланням.

Варто зазначити, що "недитяча" поведінка юних персон викликала шквал негативу в мережі. Втім, знайшлися і ті, хто не помітив у цьому чогось надзвичайного.

Як повідомлялося раніше, такі картини в українських клубах спостерігаються досить часто. Так, наприклад, у листопаді в одному з клубів Харкова навіть влаштували вечірку, на якій молоді люди імітували оргію.

А в одній із харківських кальянних жінка оголилася перед відвідувачами, коли їй принесли рахунок і почала загрожувати співробітникам закладу сексуальним насильством, вигукуючи лайки у їхній бік.