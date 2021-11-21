"А ви чекали на чаювання?" У нічному клубі Харкова танцюристи влаштували оргію (18+)

Судячи з відгуків, до "Малини" часто ходять неповнолітні

Справжнім скандалом стало танцювальне шоу співробітників одного з нічних клубів Харкова. Вийшовши на танцпол, танцюристи разом із відвідувачами зобразили доволі бурхливу сексуальну оргію.

Відео, зняте 20 листопада, виклали в мережі представники самого клубу "Малина".

Згідно з рекламною афішою, у суботній вечір клуб запрошував гостей відвідати спеціальне sexy show "Playboy Party". На рекламному плакаті зазивно зобразили дівчат у відомих костюмах зайчиків (символу "PlayBoy"), що, судячи з усього, таки допомогло залучити народ.

Афіша "шоу"

На самому ж ролику видно, як кілька танцівниць імітують разом із колегою-чоловіком та парочкою відвідувачів статевий акт. Через бежевий костюм однієї з дівчат і практично відсутність одягу на хлопці, місцями те, що відбувається, дійсно виглядає, наче повноцінна оргія.

З етичних міркувань ролик на сайті ролик ми не публікуємо, проте ви можете ознайомитися з ним у нашому Telegram-каналі (18+).

Клуб на карті Харкова

Звісно, інцидент не міг не викликати невдоволення у багатьох інтернет-користувачів. Деякі навіть помітили, що до "Малини" часто ходять неповнолітні, тож подібні "шоу" мають бути неприпустимими. Водночас частина коментаторів зазначила, що нічого іншого від нічних клубів чекати і не варто, адже вони "чаювання та читання класиків не влаштовують".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відвідувачка однієї з харківських кальянних нещодавно влаштувала незапланований стриптиз, відмовившись платити за рахунком грошима.